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Мир

В Японии начала работу выставка EXPO 25

Выставки
Япония
время публикации: 14 апреля 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 15:11
В Японии начала работу выставка EXPO 25
Jia Haocheng/Pool Photo via AP

В японской Осаке под звуки Девятой симфонии Бетховена и под проливным дождем состоялось открытие всемирной выставки EXPO 25. Она продлится полгода. В 80 павильонах представлены достижения 160 стран.

Осака принимает EXPO во второй. Раз. Первая всемирная выставка здесь состоялась в 1970 году и привлекла 64 миллиона посетителей. Тем самым был установлен рекорд посещаемости, продержавшийся до 2010 года, когда выставка проходила в Шанхае.

Главная тема мероприятия – "создание общества будущего для нашей жизни". "Я убежден, что для людей всего мира крайне важно обсуждение темы жизни, знакомство с самыми передовыми технологиями, разнообразными культурами и образами мысли", – заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба.

Однако на данном этапе люди всего мира не спешат на EXPO. Пока продано только 9 миллионов из 14 миллионов билетов, поступивших в продажу. В Японии опасаются, что выставка окажется убыточной, как стали убыточными Олимпийские игры, прошедшие в Токио четыре года назад.

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