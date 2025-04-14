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Мэром Хельсинки станет репатриант из России Даниэль Сазонов

время публикации: 14 апреля 2025 г., 12:35 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 12:37
Мэром Хельсинки станет репатриант из России Даниэль Сазонов
Wikipedia.org. Фото: Pekka Mustonen

Оппозиционная социал-демократическая партия одержала победу на прошедших в Финляндии выборах в местные органы власти. Она завоевала 22,5% голосов, правящая Национально-коалиционная партия – 20,4% голосов.

Однако в Хельсинки Коалиционная партия смогла обойти социал-демократов. Это означает, что мэром столицы станет 32-летний Даниэль Сазонов – родившийся в Финляндии сын ингерманландцев из Псковской области. Он получил финское гражданство только в девять лет и тогда же вышел из гражданства России.

Обладатель второй степени по юриспруденции университета Хельсинки также изучал промышленную экономику в университете Аалто. С 2018 года является членом столичного муниципального совета. С 2021 года – вице-мэр, курировавший социальные службы и здравоохранение.

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