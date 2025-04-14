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Мир

Посол Сирии в Москве запросил убежище в России

Россия
Сирия
время публикации: 14 апреля 2025 г., 18:21 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 18:24
Посол Сирии в Москве запросил убежище в России
AP Photo/Bebeto Matthews

Российские информационные агентства сообщили, что посол Сирии в Москве Башар Джаафари запросил убежище в России. "Посол Сирии запросил убежище в РФ", – цитирует ТАСС свой источник.

Ранее в Telegram-канале посольства Сирии в Москве появилось сообщение, что Джаафари был уведомлен об отзыве из Дамаска и смене главы диппредставительства Сирии в России. Однако ТАСС писало, что канал посольства был взломан. "Официальной информации ни от МИД, ни от посольства не поступало", – сказал агентству ТАСС представитель миссии.

Мир
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