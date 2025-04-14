Трамп об ударе армии РФ по Сумам: Россия "совершила ошибку"

Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистам на борту Air Force One заявил, что ему сказали, что Россия "совершила ошибку", нанеся удар в Вербное воскресенье по украинскому городу Сумы, передает CNN.

Напомним, что жертвами российского ракетного удара 13 апреля в Сумах стали 34 человека, в их числе двое детей. Пострадали 117 человек, включая 15 детей.

"Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно. Я думаю, что вся эта война – ужасное дело. Я думаю, что начать эту войну – это злоупотребление властью. Эта страна никогда бы не допустила начала этой войны, если бы я был президентом. Эта война – позор", – сказал Трамп.

На просьбу пояснить, что он имел в виду под "ошибкой" России, Трамп заявил: "Они совершили ошибку. Я считаю, что это было – слушайте, спросите их". А потом добавил: "Запомните: это война Байдена. Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней".

Трамп также сказал, что 13 апреля встречался со своим специальным посланником Стивом Виткоффом, который недавно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и провел переговоры с иранскими официальными лицами в Омане. "У него было несколько очень хороших встреч на Ближнем Востоке. И у него также были хорошие встречи, связанные с Россией и Украиной", – сказал Трамп.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил: "Соединенные Штаты выражают наши глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшнего ужасающего российского ракетного удара по Сумам. Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят так много времени и усилий на попытки положить конец этой войне и достичь справедливого и прочного мира".