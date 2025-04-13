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Мир

Число жертв российского ракетного обстрела по центру Сумов выросло до 34 человек

Украина
Война в Украине
время публикации: 13 апреля 2025 г., 19:02 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 19:27
Число жертв российского ракетного обстрела по центру Сумов выросло до 34 человек
AP Photo/Volodymyr Hordiienko

По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате осуществленного российской армией ракетного удара по городу Сумы погибли 34 человека, в том числе двое детей. Пострадали 117 человек, включая 15 детей.

В результате ракетного удара разрушено здание Сумского государственного университета, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В воскресенье, 13 апреля, армия РФ выпустила две баллистические ракеты по украинскому городу Сумы. Ракеты взорвались в центре города. Удар был нанесен по жилому району. Убитые и раненые на городских улицах, в автомобилях, общественном транспорте, в домах, отмечается в сообщении главы МВД Украины Игоря Клименко.

Мир
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