Число жертв российского ракетного обстрела по центру Сумов выросло до 34 человек

По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате осуществленного российской армией ракетного удара по городу Сумы погибли 34 человека, в том числе двое детей. Пострадали 117 человек, включая 15 детей.

В результате ракетного удара разрушено здание Сумского государственного университета, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В воскресенье, 13 апреля, армия РФ выпустила две баллистические ракеты по украинскому городу Сумы. Ракеты взорвались в центре города. Удар был нанесен по жилому району. Убитые и раненые на городских улицах, в автомобилях, общественном транспорте, в домах, отмечается в сообщении главы МВД Украины Игоря Клименко.