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NEWSru.co.il :: В мире14 декабря 2021 г., 18:39

США: гражданин Израиля задержан по подозрению в причастности к киднеппингу и двойному убийству

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США: гражданин Израиля задержан по подозрению в причастности к киднеппингу и двойному убийству

Прокуратура штата Теннеси передала в суд обвинительные заключения против проживающего в Остине, штат Техас, гражданина Израиля и США Гилада Пеледа (47), а также троих граждан США Эрика Чарльза Маунда, Брайана Брокуэя и Адама Кэри, подозреваемых в похищении и убийстве двух человек.

Согласно тексту обвинения, в марте 2020 года 46-летний житель Техаса Эрик Чарльз Маунд, которого шантажировал новый сожитель его бывшей любовницы, обратился к Пеледу, владельцу охранного предприятия, с просьбой организовать убийство шантажиста и его жены за 750 тысяч долларов.

Брокуэй (46) и Кэри (30), согласно обвинению, являлись исполнителями убийства.


В прокуратуре отмечают, что Пелед представлял себя как выходца из боевых частей ЦАХАЛа. Брокуэй и Кэри ранее служили в корпусе морской пехоты США.

Жертвами заказного убийства стали 33-летняя жительница Нэшвилла (Теннеси) Холли Уильямс и ее сожитель 36-летний Уильям Лэнуэй. Последний, узнав о возобновлении связи Уильямс с Маундом, начал шантажировать Маунда, угрожая рассказать об измене его законной жене.

12-го марта Бокуэй и Кэри застрелили Лэнуэя, затем похитили и убили Уильямс, после чего бросили тела жертв на строительном объекте.

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