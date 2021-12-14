The Insider заплатит миллион за нарушение российского закона о СМИ-иногентах

Таганский районный суд Москвы признал зарегистрированное в Латвии издание The Insider нарушителем закона о СМИ – иностранных агентах и приговорил его к выплате штрафа на сумму миллион рублей (13590 долларов).

На The Insider дважды составлялись протоколы о том, что издание не декларировало себя как иностранный агент – как требует российское законодательство. Штраф по каждому из протоколов составил 500000 рублей. Роскомнадзор также требует ограничить доступ к сайту издания в России.

Главный редактор издания Роман Доброхотов заявлял, что не должен подчиняться российскому законодательству, поскольку Insider не является российским. "Если Роскомнадзор хочет ставить что-то, пусть у себя на сайте ставит", - сказал он.

Издание занимается расследованиями, уделяя внимание отравлению Алексея Навального, делу Скрипалей, уничтожению самолета над Восточной Украиной. Против Доброхотова возбуждены дела в клевете и незаконном пересечении российской границы.