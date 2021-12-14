Иерусалим:
12 - 19°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
17 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире14 декабря 2021 г., 15:20

The Insider заплатит миллион за нарушение российского закона о СМИ-иногентах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов

Таганский районный суд Москвы признал зарегистрированное в Латвии издание The Insider нарушителем закона о СМИ – иностранных агентах и приговорил его к выплате штрафа на сумму миллион рублей (13590 долларов).

На The Insider дважды составлялись протоколы о том, что издание не декларировало себя как иностранный агент – как требует российское законодательство. Штраф по каждому из протоколов составил 500000 рублей. Роскомнадзор также требует ограничить доступ к сайту издания в России.

Главный редактор издания Роман Доброхотов заявлял, что не должен подчиняться российскому законодательству, поскольку Insider не является российским. "Если Роскомнадзор хочет ставить что-то, пусть у себя на сайте ставит", - сказал он.


Издание занимается расследованиями, уделяя внимание отравлению Алексея Навального, делу Скрипалей, уничтожению самолета над Восточной Украиной. Против Доброхотова возбуждены дела в клевете и незаконном пересечении российской границы.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 03 декабря 2021
В РФ в реестр иноагентов включена организация по защите прав военнослужащих
// NEWSru.co.il // В мире // 25 ноября 2021
В Верховном суде РФ слушают дело "Мемориала": присутствуют представители более 20 стран
// NEWSru.co.il // В мире // 15 октября 2021
Минюст РФ включил в реестр "иноагентов" агентство "Росбалт" и сайт Republic

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:20 The Insider заплатит миллион за нарушение российского закона о СМИ-иногентах
14:38 Талибы просят международное сообщество о помощи
13:33 Приговоры по "делу Тихановского" в Беларуси: от 14 до 18 лет колонии
10:26 Россия угрожает дать военный ответ на размещение в Европе новых вооружений
09:46 В Венгрии машина с мигрантами врезалась в дом: семь человек погибли, четыре получили травмы
08:07 Король Марокко представил план реставрации объектов еврейского наследия
07:34 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6, опубликовано предупреждение о цунами
06:10 Последствия торнадо в США, число жертв растет
22:12 Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН, в которой проводилась связь между изменением климата и безопасностью
18:59 Умер режиссер "Ассы" и "Ста дней после детства" Сергей Соловьев
Загрузка...