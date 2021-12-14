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NEWSru.co.il :: В мире14 декабря 2021 г., 08:07

Король Марокко представил план реставрации объектов еврейского наследия

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Король Марокко представил план реставрации объектов еврейского наследия

Король Марокко Мухаммад VI представил в понедельник, 13 декабря, план по реставрации синагог, еврейских кладбищ и других объектов еврейского наследия в королевстве.

Среди прочего, планируется реставрация еврейского кладбища в Фесе с 13 тысячами надгробий и сотен синагог, а также возвращение исторических имен нескольким еврейским кварталам.

Программа приурочена к годовщине установления официальных отношений между Израилем и Марокко в рамках "Авраамовых соглашений". На текущий момент в королевстве проживают около 3000 евреев. Подавляющее большинство марокканских евреев проживают в Израиле. Также есть крупные общины во Франции, Испании и Канаде.


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