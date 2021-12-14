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NEWSru.co.il :: В мире14 декабря 2021 г., 07:34

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6, опубликовано предупреждение о цунами

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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6, опубликовано предупреждение о цунами

Во вторник, 14 декабря, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6, передает Геологическая служба США (USGS). Эпицентр располагался в 91 км к северу от города Маумере. Очаг залегал на глубине 76 км.

Местные власти опубликовали предупреждение о возможном цунами.

Сведений о жертвах землетрясения пока не поступало.

Информация уточняется.


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Извержение вулкана и землетрясение в Индонезии, есть многочисленные жертвы
 

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