В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6, опубликовано предупреждение о цунами

Во вторник, 14 декабря, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6, передает Геологическая служба США (USGS). Эпицентр располагался в 91 км к северу от города Маумере. Очаг залегал на глубине 76 км.

Местные власти опубликовали предупреждение о возможном цунами.

Сведений о жертвах землетрясения пока не поступало.

Информация уточняется.