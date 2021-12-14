В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6, опубликовано предупреждение о цунами
Во вторник, 14 декабря, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6, передает Геологическая служба США (USGS). Эпицентр располагался в 91 км к северу от города Маумере. Очаг залегал на глубине 76 км.
Местные власти опубликовали предупреждение о возможном цунами.
Сведений о жертвах землетрясения пока не поступало.
Информация уточняется.
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// NEWSru.co.il // В мире // 05 декабря 2021
Извержение вулкана и землетрясение в Индонезии, есть многочисленные жертвы
Извержение вулкана и землетрясение в Индонезии, есть многочисленные жертвы