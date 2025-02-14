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Опубликовано видео того, как кит проглотил и выплюнул человека около побережья Чили

время публикации: 14 февраля 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 11:28
Опубликовано видео того, как кит проглотил и выплюнул человека около побережья Чили
AP Photo/Silvia Izquierdo

Одной из самых цитируемых историй в социальных сетях за последние сутки стал сопровожденный видеозаписью рассказ Делла Симанкаса о том, как кит проглотил и выплюнул его сына Адриана, когда они катались на байдарках в Баия-эль-Агила в Магеллановом проливе, недалеко от Пунта-Аренаса (Чили).

Делл и Адриан путешествовали на одноместных байдарках в той части Магелланова пролива, где с декабря по апрель часто можно встретить горбатых китов (Megaptera novaeangliae). Туристы отправляются сюда также, чтобы наблюдать в дикой природе морских львов, дельфинов, буревестников и бакланов.

Делл вел съемку после того, как заметил кита. В какой-то момент кит приблизился, выскочил из воды и проглотил Адриана. Через пару секунд он "выплюнул" человека и байдарку. Адриан не пострадал.

Мир
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