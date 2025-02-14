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Самолет госсекретаря США вернулся в Мэриленд из-за технических проблем

Авиация
США
время публикации: 14 февраля 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 10:28
Самолет госсекретаря США вернулся в Мэриленд из-за технических проблем
Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Самолет госсекретаря США Марко Рубио, летевший в Мюнхен, вернулся на авиабазу Эндрюс в Мэриленде из-за технических проблем. Госдепартамент США заявил, что Рубио вылетит в Германию, а затем на Ближний Восток на другом самолете, передает Reuters.

Корреспондент CBS News Маргарет Бреннан, находившаяся на борту самолета госсекретаря, сообщила, что примерно через 90 минут полета на лобовом стекле кабины пилотов появилась трещина, из-за чего было принято решение возвращаться на базу Эндрюс на малой высоте.

Вероятно, Рубио не успеет прибыть на встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского, которая должна состояться сегодня в кулуарах ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

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