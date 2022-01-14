К Земле приближается потенциально опасный астероид, диаметр которого около 1 км

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении 18 января к Земле потенциально опасного астероида 7482 (1994 PC1) диаметром около 1000 метров.

Этот астероид, по оценке NASA, пролетит мимо Земли на удалении менее 2 миллионов километров (примерно в 5 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны). Таким образом, астероид 7482 не представляет непосредственной угрозы для нашей планеты, хотя и относится к потенциально опасным, поскольку пересекает ее орбиту.

Напомним, что космический объект считается потенциально опасным, если он пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы (примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны, 7,5 млн км), и его диаметр превышает 100-150 метров. Объекты таких размеров достаточно крупны, чтобы вызвать беспрецедентные разрушения на суше или огромное цунами в случае падения в океан.

Астероид 7482 (1994 PC1) был открыт в 1994 году астрономом Робертом Макнотом.