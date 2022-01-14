Продолжается вывод сил ОДКБ из Казахстана

Поступает информация о выводе из Казахстана сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 13 января сообщалось, что первые подразделения российских десантников, выполнявших задачи в Казахстане, вернулись в места постоянной дислокации. Рано утром 14 января было объявлено, что Казахстан покинули миротворцы из Беларуси, Армении и Таджикистана.

Рейсы осуществляются на самолетах российской военно-транспортной авиации Ил-76.

В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане участвовали контингенты России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им была доверена охрана стратегически важных объектов, отмечает РИА Новости.

О том, что вывод будет начат 13 января, ранее заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, вывод займет около 10 дней.

В общей сложности в страну было введено более 2000 военнослужащих и 250 единиц военной техники. Основой контингента стали российские десантники, но вошли в него также военные из Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Тем временем в Казахстане продолжаются массовые задержания предполагаемых участников беспорядков. В общей сложности задержаны десятки тысяч подозреваемых.