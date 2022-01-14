Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская, вдова Андрея Мягкова

В пятницу, 14 января, МХТ им. А.П.Чехова сообщил, что в возрасте 78 лет умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская, вдова артиста Андрея Мягкова, скончавшегося 18 февраля 2021 года.

По сведениям российских СМИ, причиной смерти стал коронавирус.

Анастасия Вознесенская. Краткая биография

Родилась 27 июля 1943 года в Москве, училась в Школе-студии МХАТ (курс В.П.Маркова). В 1963 году вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова.

В 1965 году, по окончании Школы-студии, Вознесенская была принята в труппу театра "Современник", среди сыгранных ролей – Мария Шамраева в чеховской "Чайке". После ухода из "Современника" Олега Ефремова перешла вслед за ним во МХАТ, а после раскола театра в 1987 году осталась с ним в театре, получившем название МХТ им. Чехова.

В кинематографе Анастасия Вознесенская дебютировала в 1966 году, широкую известность ей принесла главная женская роль в популярном фильме "Майор Вихрь". В общей сложности сыграла в кино около 20 ролей.

В 1997 году была удостоена звания народной артистки Российской Федерации.

Последний раз вышла на сцену МХТ им. А.П.Чехова вместе со своим супругом, актером Андреем Мягковым в мае 2013 года в спектакле "Белый кролик".

Умерла 14 января 2022 года. Детей у нее не было.