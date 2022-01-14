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NEWSru.co.il :: В мире14 января 2022 г., 19:07

Резиденция Джонсона принесла извинения Елизавете II за вечеринки накануне похорон принца Филиппа

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Резиденция Джонсона принесла извинения Елизавете II за вечеринки накануне похорон принца Филиппа

Резиденция премьер-министра Британии принесла извинения королеве Елизавете II за две вечеринки на Даунинг-стрит, прошедшие накануне похорон принца Филиппа, сообщает ВВС.

Мероприятия для сотрудников резиденции состоялись 16 апреля 2021 года и продолжались до глубокой ночи. Премьер-министр Борис Джонсон на них не присутствовал.

Представитель премьер-министра назвал прискорбным то, что собрания прошли во время национального траура. По его словам, Борис Джонсон признал, что Даунинг-стрит следует придерживаться самых высоких стандартов и брать на себя ответственность за неверные поступки.


На вопрос, почему извинения принесены от имени Даунинг-стрит, а не лично Джонсона, пресс-секретарь ответил, что премьер как приличный человек уже признал в начале этой недели совершенные им ошибки.

Оппозиционные партии в парламенте тут же сравнили поведение персонала Даунинг-стрит, 10 и фотографии королевы, сидящей на похоронах герцога Эдинбургского в одиночестве из-за ковидных ограничений.

Вечеринки, о которых идет речь, состоялись в то время, когда действовали жесткие ограничения на количество участников общественных мероприятий – и в частности, запрещали скопление людей в помещениях.

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