Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против частной военной компании Вагнера

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против шести физических и трех юридических лиц, связанных с международной деятельностью частной военной компании Вагнера, сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарский Государственный секретариат экономики (SECO).

Швейцария ввела ограничения против россиянина Дмитрия Уткина, а также граждан России Дениса Харитонова и Сергея Щербакова. Швейцарское ведомство сообщило, что соответствующие изменения внесены в постановление о "мерах, направленных на воспрепятствование обходу международных санкций в связи с ситуацией на Украине", они вступят в силу вечером 14 января.

Ограничительные меры также введены против российских компаний "Велада", "Меркурий", "Евро Полис". По данным швейцарского ведомства, россиянин Александр Кузнецов внесен в санкционный список по Ливии за участие в боевых действиях в этой стране.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ЕС безосновательно обвинил россиян в причастности к частной военной компании, и назвала санкции Брюсселя нелегитимными.

В конце декабря Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Испания, Канада, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Франция, Чехия, Швеция и Эстония подписали коммюнике о том, что развертывание в Мали частной военной компании Вагнера может ухудшить ситуацию с безопасностью в Западной Африке и ситуацию с правами человека в самой стране. Страны выразили сожаление, что переходные власти Мали решили использовать "и без того ограниченные государственные средства" для оплаты иностранных наемников, а не для поддержки собственных вооруженных сил и госструктур, работающих на благо жителей страны.