Хакеры атаковали сайты правительства Украины: "Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее"

В ночь на пятницу, 14 января, неизвестными хакерами была осуществлена атака на сайты правительства Украины. По данным агентства "Интерфакс.Украина", в результате кибератаки была нарушена работа сайта министерства образования и науки, министерства иностранных дел, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, министерства энергетики, а также сайта "Дия".

На стартовой странице МИД Украины было выложено объявление, написанное на трех языках: украинском, русском и польском. "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

На момент публикации данного сообщения сайты указанных выше ведомств недоступны.