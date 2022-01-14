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NEWSru.co.il :: В мире14 января 2022 г., 07:51

Хакеры атаковали сайты правительства Украины: "Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее"

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Хакеры атаковали сайты правительства Украины: "Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее"

В ночь на пятницу, 14 января, неизвестными хакерами была осуществлена атака на сайты правительства Украины. По данным агентства "Интерфакс.Украина", в результате кибератаки была нарушена работа сайта министерства образования и науки, министерства иностранных дел, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, министерства энергетики, а также сайта "Дия".

На стартовой странице МИД Украины было выложено объявление, написанное на трех языках: украинском, русском и польском. "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".


На момент публикации данного сообщения сайты указанных выше ведомств недоступны.

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