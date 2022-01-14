Начальник Радиотехнических войск России арестован за крупную взятку

Начальник Радиотехнических войск Воздушно-космических сил Российской Федерации Андрей Кобан стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд в пятницу, 14 января, содержание генерал-майора Кобана под стражей было продлено до 20 апреля 2022 года.

Согласно указанным источникам, Андрею Кобану вменяется получение особо крупной взятки. Под арестом генерал находится с 11 ноября 2021 года.

По данным радио Sputnik, Кобан был задержан в Крыму. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратного размера взятки.

Генерал-майор Андрей Кобан был назначен на должность начальника Радиотехнических войск в 2015 году.

Радиотехнические войска несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве.