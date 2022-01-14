С территории КНДР вновь осуществлен запуск баллистической ракеты
В пятницу, 14 января, совет национальной безопасности Южной Кореи сообщил, что зафиксирован очередной запуск ракеты с территории КНДР. Агентство "Рёнхап" сообщает, что, предположительно, был осуществлен запуск баллистической ракеты.
Агентство Kyodo News со ссылкой на береговую охрану Японии также сообщает о предположительном запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи.
Отмечается, что это третий запуск ракеты северокорейскими военными в январе 2022 года.
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// NEWSru.co.il // В мире // 05 января 2022
Военные Южной Кореи и Японии: с территории КНДР был осуществлен запуск баллистической ракеты
Военные Южной Кореи и Японии: с территории КНДР был осуществлен запуск баллистической ракеты