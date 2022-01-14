С территории КНДР вновь осуществлен запуск баллистической ракеты

В пятницу, 14 января, совет национальной безопасности Южной Кореи сообщил, что зафиксирован очередной запуск ракеты с территории КНДР. Агентство "Рёнхап" сообщает, что, предположительно, был осуществлен запуск баллистической ракеты.

Агентство Kyodo News со ссылкой на береговую охрану Японии также сообщает о предположительном запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи.

Отмечается, что это третий запуск ракеты северокорейскими военными в январе 2022 года.