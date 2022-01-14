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NEWSru.co.il :: В мире14 января 2022 г., 20:57

Британское издание Cosmopolitan впервые разместило на обложке портрет модели-трансгендера

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Британское издание Cosmopolitan впервые разместило на обложке портрет модели-трансгендера

Британское издание журнала Cosmopolitan впервые разместило на обложке портрет темнокожей модели-трансгендера. По словам издания, Монро Бергдорф своим примером демонстрирует, как нужно менять мир, сообщает ВВС.

"Я стала первой женщиной-трансгендером, появившимся на обложке за 50-летнюю историю журнала. Огромное спасибо команде Cosmo UK за приглашение поучаствовать в этом. Не могу дождаться 21 января, когда журнал появится на полках", - написала модель у себя в Instagram.

Бергдорф получила серию наград за участие в разнообразных акциях и кампаниях по продвижению инклюзивности, однако многие помнят ее скандальное высказывание о том, что все белые люди – расисты.


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