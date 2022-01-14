Комик Слава Комиссаренко покинул Россию из-за преследования белорусского КГБ

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко рассказал во время своего выступления в Киеве, что Комитет государственной безопасности Беларуси объявил его в розыск. Из-за угрозы задержания он был вынужден покинуть Россию, где жил посление несколько лет, сообщает "Медуза".

По словам Комиссаренко, человек, связанный с белорусскими протестами, написал ему и предупредил, что комика собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Артист поинтересовался, неужели похитителей не остановит тот факт, что у него уже есть российский паспорт. В ответ источник предположил, что они, скорее всего, еще не знают об этом, а лишь посмотрели интервью комика Юрию Дудю, где он говорил, что еще не получил российское гражданство.

В соцсетях Комиссаренко заявил, что сотрудники КГБ звонили и писали ему СМС-сообщения. Он добавил, что уехал из России.

После протестов в Беларуси в 2020 году комик неоднократно высказывался против насилия, которое силовики применяли к участникам акций, и говорил о фальсификации результатов президентских выборов, а также пародировал Александра Лукашенко, называя его "чык-чырыком".

В январе 2021 после шуток стендапера о Лукашенко власти Минска отозвали выданные разрешения на проведение концертов Комиссаренко.