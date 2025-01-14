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Мир

В Саратове и Энгельсе в результате ударов БПЛА повреждены предприятия

время публикации: 14 января 2025 г., 09:24 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 09:28
В Саратове и Энгельсе в результате ударов БПЛА повреждены предприятия
Соцсети

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что регион подвергся атаке беспилотными летательными аппаратами. Получили повреждения предприятия. На месте возник пожар. Пострадавших, по словам чиновника, нет.

"Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы", – написал он в социальных сетях.

Напомним, что на базе "Энгельс-2" дислоцируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, использующиеся для нанесения ударов по Украине. Около недели назад авиабаза была атакована, целью удара стало хранилище авиационного топлива.

Добавим, что в ночь на 14 января прекратили работу аэропорты Калуги, Тамбова, Ульяновска, Саратова, Казани и Пензы. Российские СМИ сообщают о возгорании в пригороде Казани – сгорела цистерна с топливом.

Мир
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