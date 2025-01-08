"Украина-24": ВСУ нанесли удар по топливохранилищу базы дальней авиации в Энгельсе

В ночь на 8 января Украина нанесла массированный удар по расположенному в Саратовской области городу Энгельс. Здесь, на базе "Энгельс-2" дислоцируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, использующиеся для нанесения ударов по Украине.

Как утверждает телеканал "Украина-24", опубликованные в интернете видео позволяют утверждать, что целью атаки был комбинат Росрезерва "Кристалл", на котором хранится топливо для самолетов дальней авиации.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об уничтожении над Энгельсом беспилотников. "Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе", – написал он в социальных сетях.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в ночь на 8 января в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска были введены ограничения на взлет и посадку самолетов.