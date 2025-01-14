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Мир

Зеленский обсудил с Макроном размещение французских военных в Украине

Украина
Франция
Война в Украине
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
время публикации: 14 января 2025 г., 00:34 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 00:39
Зеленский обсудил с Макроном размещение французских военных в Украине
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о своем разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого они рассмотрели последние события на поле боя, а также одну из французских инициатив.

"В частности, как один из возможных вариантов обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине, а также практические шаги для ее реализации, расширения и привлечения других стран", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале президента Украины.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили оборонные потребности Украины, в том числе нехватку систем ПВО и высокоточных дальнобойных средств. Зеленский предложил Франции принять участие в финансировании производства оружия в Украине.

Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее время и поручили своим командам запланировать ряд контактов на разных уровнях, чтобы скоординировать совместные с партнерами шаги для достижения справедливого мира и выработки действенных гарантий безопасности.

Мир
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