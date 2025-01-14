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Мир

Минюст США: материалов против Дональда Трампа хватило бы для его осуждения

Выборы в США
Дональд Трамп
время публикации: 14 января 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 12:30
Минюст США: материалов против Дональда Трампа хватило бы для его осуждения
AP Photo/Jose Luis Magana

В докладе министерства юстиции США, подготовленном специальным прокурором Джеком Смитом, утверждается: материалов, собранных в ходе расследования попытки Дональда Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года, хватило бы для вынесения обвинительного приговора.

Напомним, что вскоре после избрания Трампа на второй президентский срок в ноябре 2024 года дело было закрыто на основании спорного закона о президентском иммунитете. Несколько дней назад Смит, координировавший в минюсте расследования против Трампа, ушел в отставку.

Согласно материалам дела, Трамп обвинялся в оказании давления на должностных лиц для отмены выборов, распространении лживых утверждений и попытке воспользоваться в своих целях беспорядков 6 января 2021 года, сообщает BBC.

Доклад Смита обвиняет Трампа в беспрецедентных попытках незаконным путем сохранить власть, в том числе при помощи угроз и призывов к насилию и называет криминальным распространение им заведомо лживых измышлений о том, что он, якобы, одержал победу на выборах.

Также отмечается, что расследование столкнулись со значительными трудностями вследствие использования Трампом своего влияния для оказания давления на свидетелей, судей и следователей.

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