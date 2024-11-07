CBS: министерство юстиции США намерено прекратить ведущиеся против Трампа расследования

Руководство министерства юстиции и канцелярия специального советника Джека Смита проводят активные консультации о приостановке расследований, ведущихся против новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CBS.

Министерство юстиции воздерживается от ведения расследований в отношении действующего президента. Смит был назначен главой министерства Мерриком Гарландом в 2022 году специально для координации следственных мероприятий в отношении Трампа.

В 2023 году республиканскому политику были предъявлены обвинения по двум отдельным делам. Первое касалось неподобающего обращения с секретными документами, а второе – попытки сорвать передачу власти Джозефу Байдену 6 января 2021 года.

Трамп обвинения не признает и ранее заявлял, что его преследование является политически мотивированным, и главная задача Смита – предотвратить его возвращение в Белый дом.

Напомним, что Трамп был признан виновным в фальсификации финансовой документации по делу о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, с которой у него была сексуальная связь.

Вынесение вердикта по данному делу было отложено на конец ноября, чтобы избежать обвинений о вмешательстве в предвыборную кампанию. По каждому из 34 эпизодов политику грозит до четырех лет тюрьмы.