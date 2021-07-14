В США четырем агентам иранской разведки предъявлено обвинение в покушении на журналистку

Министерство юстиции США сообщило о предъявлении четырем гражданам Ирана обвинений в сговоре с целью похищения американо-иранской журналистки и правозащитницы.

По данным следствия, обвиняемые являются агентами иранской разведки. В сообщении не говорится о личности журналистки, ставшей объектом охоты со стороны иранских спецслужб. Агентство Reuters утверждает, что речь идет о Масих Алинеджад, сотруднице радиостанции "Голос Америки" на фарси.

Сама Алинеджад в разговоре с журналистами Reuters подтвердила, что агенты Федерального бюро расследований связались с ней восемь месяцев назад, ознакомив ее со сделанными заговорщиками фотографиями.

Из текста обвинительного заключения следует, что иранские агенты под ложными причинами наняли для слежки за своей целью частных детективов, получив съемки дома, самой журналистки и ее семьи. Детективам они рассказали, что она беглянка из Дубаи, где оставила крупные долги.

Обвиняемые планировали силой доставить намеченную жертву в Иран, заявила прокурор Южного округа Нью-Йорка Одри Стросс. Для этого они рассчитывали переправить ее морем из Нью-Йорка в Венесуэлу.

Следует отметить, что это не первый подобный случай. В 2019 году иранские спецслужбы похитили и доставили в Иран проживавшего во Франции журналиста Рухоллу Зама, который был после этого казнен.