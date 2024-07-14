Совершено покушение на Дональда Трампа: он ранен, есть жертвы, стрелявший убит

В субботу, 13 июля, во время выступления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа перед сторонниками в городе Батлер в Пенсильвании, неизвестный открыл огонь.

По предварительным данным, Трамп был легко ранен. Два человека убиты. Нападавший застрелен, передает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Судя по имеющимся данным, Дональд Трамп получил ранение в районе шеи и уха. Сразу после выстрелов его заслонили телохранители. Затем Трампа вывели со сцены.

В настоящее время экс-президент в безопасности, секретная служба США расследует инцидент со стрельбой на его митинге в Пенсильвании, заявил представитель спецслужбы Энтони Гульеими.

Сам Трамп заверил, что чувствует себя нормально и проходит осмотр в медучреждении.

Пресс-секретарь экс-президента Стивен Чун заявил, что Трамп проходит медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

РЕАКЦИИ

Действующий президент США и кандидат в президенты от Демократической парти Джо Байден заявил, что проинформирован о происшествии и молится о выздоровлении Трампа. Затем Байден заявил, что ждет появления дополнительной информации о стрельбе на митинге и рад, что Дональд Трамп жив.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в соцсети Х: "Мы с Сарой были шокированы нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что осуждает нападение на Трампа, назвал инцидент "неприемлемым актом насилия".

Богатейший человек планеты Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X поддержал Трампа и написал: "В последний раз, когда у Америки был столь же крутой кандидат, им был Теодор Рузвельт".