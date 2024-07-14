Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании. Фоторепортаж
время публикации: 14 июля 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 11:43
Фото: Associated Press
В субботу, 13 июля, во время выступления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа перед сторонниками в городе Батлер в Пенсильвании, 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь. Трамп был легко ранен в правое ухо. Один из сторонников Трампа был убит, двое тяжело ранены. Стрелявший убит сотрудниками Секретной службы.