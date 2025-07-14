92-летний президент Камеруна будет баллотироваться на восьмой срок

92-летний президент Камеруна Поль Бийя, самый пожилой глава государства в мире, сообщил, что примет участие в следующих президентских выборах, которые состоятся в октябре 2025 года.

Пост главы государства Бийя занимает с 1982 года, нынешняя предвыборная кампания станет для него восьмой. На предыдущих выборах, состоявшихся в 2018 году, по данным Избиркома, он получил более 71% голосов избирателей, его ближайший соперник Морис Камто – 14%.

"Я выставляю свою кандидатуру на выборы. Мое стремление служить стране соответствует стоящим перед нами вызовам. Я верю в светлое будущее нашей страны", – сообщил глава государства.

Как ожидается, одним из центральных вопросов избирательной кампании станет здоровье престарелого президента. В последние годы он неоднократно исчезал из поля зрения, а самый длительный такой период составил 42 дня. Противники Бийи также отмечают, что одной из основ демократии является сменяемость власти.