Суд постановил, что все жители Газы имеют во Франции право на статус беженца

Французский Национальный суд по вопросам убежища принял решение, которое означает, что все жители сектора Газы имеют право на предоставление убежища во Франции. Ранее такое право имели только лица, находящиеся в ведении Агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA).

Прецедентный вердикт был принят по иску палестинской женщины против решения Управления по защите беженцев и лиц без гражданства, отказавшего ей и сыну в статусе беженца на том основании, что они не являются подопечными UNRWA и не являются преследуемыми. Они получили статус "подзащитных", дающий право жить во Франции четыре года.

Однако суд пересмотрел это решение. "После атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года и последующих действий Израиля палестинские жители сектора Газы подвергаются преследованию на основе их национальности. В случае возвращения в сектор преследование будет грозить и истице с ее сыном", – отмечается в вердикте.