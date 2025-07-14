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Мир

"Униан": белорусский Ми-24 сбил российский ударный беспилотник

Война в Украине
Беларусь
время публикации: 14 июля 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 12:58
"Униан": белорусский Ми-24 сбил российский ударный беспилотник
Wikipedia.org. Фото: Presidential Press and Information Office

12 июля, во время массированного российского удара по Украине несколько беспилотных летательных аппаратов использовали воздушное пространство Беларуси. Как утверждает агентство "Униан", один из БПЛА был сбит вертолетом белорусских ВВС.

"Вертолет Ми-24 сил ПВО Республики Беларусь 12 июля атаковал и уничтожил российский ударный БпЛА типа "Гербера", который летел в сторону Украины", – заявили агентству источники в украинской разведке, добавив, что обломки упали в Гомельской области.

Мир
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