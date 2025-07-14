"Униан": белорусский Ми-24 сбил российский ударный беспилотник

12 июля, во время массированного российского удара по Украине несколько беспилотных летательных аппаратов использовали воздушное пространство Беларуси. Как утверждает агентство "Униан", один из БПЛА был сбит вертолетом белорусских ВВС.

"Вертолет Ми-24 сил ПВО Республики Беларусь 12 июля атаковал и уничтожил российский ударный БпЛА типа "Гербера", который летел в сторону Украины", – заявили агентству источники в украинской разведке, добавив, что обломки упали в Гомельской области.