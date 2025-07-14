Генштаб ВСУ: перехвачены 108 из 136 БПЛА, есть погибшие. Минобороны РФ: сбиты 14 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 14 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине 136 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 108 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в десяти локациях и падения фрагментов в четырех локациях. Причинен значительный ущерб. Двое погибших, в том числе семилетний ребенок, в Сумской области. Есть пострадавшие в Днепропетровской области, в их числе 13-летняя девочка. Сообщается о разрушениях и пожарах в Николаеве.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 13 июля до утра 14 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 11 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Орловской, Брянской, Курской областей, над Крымом и Черным морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются.