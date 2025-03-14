В Одессе застрелен активист Демьян Ганул

В пятницу, 14 марта, в центре Одессы, на Александровском проспекте, был застрелен 31-летний Демьян Ганул – украинский общественный деятель, волонтер, основатель и руководитель "Уличного фронта".

Судя по фото и видео с камер наблюдения, широко разошедшихся в социальных сетях, Ганул был ранен выстрелом из пистолета, который произвел мужчина примерно 50 лет. Затем этот мужчина подошел к лежавшему Ганулу и сделал контрольный выстрел в голову. После чего убийца покинул место преступления.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко взял под личный контроль ход расследования и раскрытия этого преступления.

По одной из версий, это убийство было местью за гибель одного из мобилизованных, в отправке которого на фронт принимал участие Ганул.