ЕС продлевает санкции в связи с войной в Украине, в том числе против Фридмана

Послы стран – членов Европейского Союза продлили еще на полгода санкции, которые были применены к физическим и юридическим лицам за неспровоцированную войну России против Украины. Срок санкций истекал 15 марта 2025 года.

Соответствующее решение было принято письменной процедурой в пятницу, 14 марта, в Брюсселе, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителей Польши в ЕС.

Ранее Венгрия блокировала это решение, требуя исключить из списка восемь россиян. По сообщениям Bloomberg, среди них были бизнесмены Михаил Фридман и Алишер Усманов. Агентство Reuters передает: послы ЕС не сняли санкции с Фридмана.

В санкционном списке находится более 2200 физических и юридических лиц. Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на передвижение физических лиц, замораживание активов и запрет предоставлять средства или другие экономические ресурсы физическим и юридическим лицам, включенным в список.