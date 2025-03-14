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ЕС продлевает санкции в связи с войной в Украине, в том числе против Фридмана

Война в Украине
Европейский Союз
время публикации: 14 марта 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 11:46
Михаил Фридман и Алишер Усманов в 2013 году
AP Photo/RIA-Novosti, Dmitry Astakhov, Government Press Service

Послы стран – членов Европейского Союза продлили еще на полгода санкции, которые были применены к физическим и юридическим лицам за неспровоцированную войну России против Украины. Срок санкций истекал 15 марта 2025 года.

Соответствующее решение было принято письменной процедурой в пятницу, 14 марта, в Брюсселе, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителей Польши в ЕС.

Ранее Венгрия блокировала это решение, требуя исключить из списка восемь россиян. По сообщениям Bloomberg, среди них были бизнесмены Михаил Фридман и Алишер Усманов. Агентство Reuters передает: послы ЕС не сняли санкции с Фридмана.

В санкционном списке находится более 2200 физических и юридических лиц. Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на передвижение физических лиц, замораживание активов и запрет предоставлять средства или другие экономические ресурсы физическим и юридическим лицам, включенным в список.

Мир
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