ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ

В ночь на пятницу, 14 марта, вооруженными силами Украины был атакован нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (РФ). Информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"Он входит в число крупнейших в РФ и имеет мощность переработки около 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ специализируется на первичной переработке нефти, производя прямогонный бензин, дизельное топливо и мазут, значительная часть которого идет на экспорт", – отметил Коваленко.

Для армии РФ Туапсинский НПЗ имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны. Он является частью логистической цепи поставок топлива для военной техники и авиации, отмечает агентство "Интерфакс-Украина".