Украинские БПЛА вновь атаковали Москву

В ночь на 14 марта ВСУ осуществили очередной удар по целям на территории РФ, применив БПЛА самолетного типа. В том числе была атакована Москва.

В телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина сообщается: "Силами ПВО минобороны отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Один БПЛА попал в часть кровли в многоэтажном жилом доме на западе Москвы.

Местные власти сообщают, что один БПЛА был сбит на окраине Обнинска.

В связи с атакой были введены ограничения на работу подмосковных аэропортов.