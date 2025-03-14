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Мир

Украинские БПЛА вновь атаковали Москву

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 14 марта 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 07:22
Украинские БПЛА вновь атаковали Москву
Соцсети

В ночь на 14 марта ВСУ осуществили очередной удар по целям на территории РФ, применив БПЛА самолетного типа. В том числе была атакована Москва.

В телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина сообщается: "Силами ПВО минобороны отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Один БПЛА попал в часть кровли в многоэтажном жилом доме на западе Москвы.

Местные власти сообщают, что один БПЛА был сбит на окраине Обнинска.

В связи с атакой были введены ограничения на работу подмосковных аэропортов.

Мир
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