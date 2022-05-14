"Азов": россияне обстреливают предприятие с применением тяжелых вооружений, танков и авиации

Украинский полк "Азов", защищающий металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает, что армия РФ в субботу, 14 мая, продолжает штурмовать и обстреливать территорию предприятия с применением тяжелых вооружений, танков и авиации. Сообщение "Азова" цитирует ВВС.

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"В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора оккупанты сбрасывают на защитников Мариуполя авиабомбы, применяют тяжелое вооружение и танки, - говорится в сообщении "Азова". – Применяют большую численность пехоты для попыток штурмовать украинские позиции".

"Азов" добавляет, что несмотря на критическую ситуацию, украинские военные прилагают все усилия, чтобы отражать попытки прорвать позиции защитников "Азовстали".

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Сейчас власти Украины ведут переговоры о возможности вывоза с "Азовстали" раненых. Россия требует, чтобы защитники "Азовстали" сдались и гарантирует им жизнь, однако украинские военнослужащие отказываются сдаваться.