"Азов": россияне обстреливают предприятие с применением тяжелых вооружений, танков и авиации
Украинский полк "Азов", защищающий металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает, что армия РФ в субботу, 14 мая, продолжает штурмовать и обстреливать территорию предприятия с применением тяжелых вооружений, танков и авиации. Сообщение "Азова" цитирует ВВС.
"В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора оккупанты сбрасывают на защитников Мариуполя авиабомбы, применяют тяжелое вооружение и танки, - говорится в сообщении "Азова". – Применяют большую численность пехоты для попыток штурмовать украинские позиции".
"Азов" добавляет, что несмотря на критическую ситуацию, украинские военные прилагают все усилия, чтобы отражать попытки прорвать позиции защитников "Азовстали".
Сейчас власти Украины ведут переговоры о возможности вывоза с "Азовстали" раненых. Россия требует, чтобы защитники "Азовстали" сдались и гарантирует им жизнь, однако украинские военнослужащие отказываются сдаваться.
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