adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
20 - 27°
Эйлат:
28 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
В мире

"Азов": россияне обстреливают предприятие с применением тяжелых вооружений, танков и авиации

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото

AP

Украинский полк "Азов", защищающий металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает, что армия РФ в субботу, 14 мая, продолжает штурмовать и обстреливать территорию предприятия с применением тяжелых вооружений, танков и авиации. Сообщение "Азова" цитирует ВВС.

adv_10 incontent_1

"В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора оккупанты сбрасывают на защитников Мариуполя авиабомбы, применяют тяжелое вооружение и танки, - говорится в сообщении "Азова". – Применяют большую численность пехоты для попыток штурмовать украинские позиции".

"Азов" добавляет, что несмотря на критическую ситуацию, украинские военные прилагают все усилия, чтобы отражать попытки прорвать позиции защитников "Азовстали".

adv_11 m_ar_1

Сейчас власти Украины ведут переговоры о возможности вывоза с "Азовстали" раненых. Россия требует, чтобы защитники "Азовстали" сдались и гарантирует им жизнь, однако украинские военнослужащие отказываются сдаваться.

adv_12 incontent_2

adv_13 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 Мая 2022
Власти Украины пытаются освободить из российского плена разлученную с дочерью медсестру с "Азовстали"
adv_14 ar_middle_wwh
adv_15 ar_middle_yandex
adv_16 ar_right_wwh
adv_17 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

20:26 15 мая после двухнедельного перерыва откроется КПП "Эрез" на границе с Газой
19:22 "Азов": россияне обстреливают предприятие с применением тяжелых вооружений, танков и авиации
18:57 Полиция Израиля вторично обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 20-летнего Эльэзера Менахема Зива
15:13 Умер Валерий Гришко, театральный режиссер, сыгравший архиерея в фильме "Левиафан"
14:40 Местные власти сообщают, что российские войска покидают окрестности Харькова
13:59 УНИАН: за сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, разрушив более 60 гражданских объектов
13:37 Новым президентом ОАЭ избран шейх Мухаммад бин Заид аль-Нахайян
12:22 Умер Ури Савир, бывший гендиректор МИДа и один из авторов соглашений в Осло
11:34 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 80-й день войны
11:01 Рекомендуем скачать новую версию мобильного приложения NEWSru.co.il под Android
adv_18 ar_right_2
adv_19 ar_right_3
adv_20 ar_right_4
adv_21 ar_right_5