Власти Украины пытаются освободить из российского плена разлученную с дочерью медсестру с "Азовстали"
Редакция NEWSru.co.il продолжает следить за судьбой медсестры Виктории Обидиной и ее четырехлетней дочери Алисы, которые до недавнего времени находились в госпитале мариупольского завода "Азовсталь".
Напомним, Виктория мать-одиночка. До войны она работала в военном госпитале в Мариуполе. Когда госпиталь начали бомбить, раненых и медиков эвакуировали в один из бункеров "Азовстали". Поскольку других родственников в Мариуполе у Вики и Алисы нет, четырехлетняя девочка тоже оказалась с мамой в подвале "Азовстали".
В течение двух месяцев они находились на заводе, который непрерывно обстреливается российскими войсками. Виктория рассказывала нашей редакции, что боится эвакуироваться с гражданскими, поскольку может не пройти фильтрацию (всех, кого "Красный крест" вывозил из "Азовстали", сначала отправляли на фильтрацию в Безымянное, а потом уже на подконтрольную Украине территорию). В последний раз наш корреспондент говорила с Викторией 5 мая. А 7 мая Вика позвонила с российского номера своей маме (мать Виктории, Светлана, живет в Польше) и сказала, что ее не выпускают из Безымянного, поэтому Алиса поедет в Запорожье с остальными эвакуированными без нее.
Приемом эвакуированных руководит в Запорожье Злата Некрасова - заместитель главы Запорожской областной военной администрации. Некрасова рассказала нашей редакции, что автобус с эвакуированными с "Азовстали" она встречала в так называемой "серой зоне" - под Васильевкой, где в настоящий момент проходит линия фронта. О том, что в автобусе будет маленькая девочка, мать которой не выпустили из Безымянного, Некрасовой сообщили из "Красного креста".
"Я вошла в автобус. Большинство детей спали, но одна девочка сидела очень прямо и смотрела перед собой. Я взяла ее на руки и спросила, с кем она приехала, и услышала "мою маму забрали"", - рассказывает Злата.
Некрасова объясняет, что на тот момент ничего не знала про Викторию. Знала только, что Алиса вместе с матерью эвакуировалась из "Азовстали". Одна из эвакуированных, которой Виктория передала ребенка, дала Злате бумажку с телефоном родственника, живущего в Западной Украине, и рассказала, что Вика надеялась все же пройти фильтрацию, поэтому Алиса знала, что нельзя никому говорить, что мама медик.
Некрасова позвонила по номеру, написанному Викторией на клочке бумаги. Это был телефон двоюродного брата матери Виктории, Светланы. Светлана к тому времени уже связалась с братом, и тот выехал за девочкой в сторону Запорожья. На эти несколько дней, которые должна была занять дорога, Некрасова взяла Алису к себе домой.
"Когда я ее раздевала, у нее на коже был такой двухмесячный свинцовый налет, характерный для тех, кто провел длительное время в заводском бункере. У всех эвакуированных с "Азовстали" есть определенный цвет лица и запах, его ни с чем не спутаешь, мы ведь всех эвакуированных обнимали. И у Алисы был такой запах и серый цвет кожи. Она очень уставала на свежем воздухе и много спала. Потом у нее поднялась температура до 39. Видимо, проходила своего рода адаптация. Алиса много рассказывала о том, что видела, как их бомбили, и все время просила поскорее освободить маму", - рассказывает Злата.
Тем временем, как рассказывала Светлана, бабушка Алисы, нашей редакции, со Светланой связалась вице-премьер Украины Ирина Верещук, которая сказала, что надеется включить Викторию в списки для ближайшего обмена пленными.
Однако 12 мая, когда Алису уже везли на запад, а ее бабушка собиралась выезжать за ней из Польши, ей позвонила с российского номера дочь.
"Вика сказала, что она где-то в Донецке, но точно не знает где. И что с ней хорошо обращаются, нормально кормят и скоро выпустят. Рядом с ней находился мужчина и довольно громко ей подсказывал. Потом Вика сказала, что хочет забрать Алису. Сказала, чтобы я не увозила ее в Польшу и что она за ней скоро приедет. Еще сказала, что она дала интервью, в котором рассказала правду об "Азове".
Интервью с "правдой об "Азове"" вышло в тот же вечер в телеграмм-канале Репортёр Руденко V.
Российский "журналист" Андрей Руденко объясняет в сопроводительном тексте, что "националисты" заманили Викторию на завод обманом и держали их с ребёнком в плену.
Сама Виктория говорит на камеру, что бойцы "Азова" угрожали медикам "снайперами" и запрещали им эвакуироваться. Отметим, что нашей редакции Виктория тоже говорила, что они оказались "заложниками ситуации", но объясняла, что боится эвакуироваться с гражданскими, так как опасается не пройти фильтрацию. В этом "интервью", которое, напомним, медсестра дает в российском плену, она просит вице-премьера Украины Ирину Верещук вернуть ей ребенка.
В настоящий момент Алиса находится дома у родственников на западе Украины вместе с приехавшей туда из Польши бабушкой, Светланой. Светлана рассказала нашей редакции, что несколько раз беседовала с Ириной Верещук, которая заверяла ее, что делает все возможное для освобождения Виктории.
Злата Некрасова в беседе с нашим корреспондентом также сказала, что ежедневно находится на связи с Верещук и что канцелярия вице-премьера предпринимает усилия по освобождению Обидиной.
Редакция NEWSru.co.il неоднократно пыталась связаться с Ириной Верещук, однако канцелярия вице-премьера отказывается давать комментарии по этому вопросу.
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