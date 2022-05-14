Власти Украины пытаются освободить из российского плена разлученную с дочерью медсестру с "Азовстали"

Редакция NEWSru.co.il продолжает следить за судьбой медсестры Виктории Обидиной и ее четырехлетней дочери Алисы, которые до недавнего времени находились в госпитале мариупольского завода "Азовсталь".

Напомним, Виктория мать-одиночка. До войны она работала в военном госпитале в Мариуполе. Когда госпиталь начали бомбить, раненых и медиков эвакуировали в один из бункеров "Азовстали". Поскольку других родственников в Мариуполе у Вики и Алисы нет, четырехлетняя девочка тоже оказалась с мамой в подвале "Азовстали".

adv_10 incontent_1

В течение двух месяцев они находились на заводе, который непрерывно обстреливается российскими войсками. Виктория рассказывала нашей редакции, что боится эвакуироваться с гражданскими, поскольку может не пройти фильтрацию (всех, кого "Красный крест" вывозил из "Азовстали", сначала отправляли на фильтрацию в Безымянное, а потом уже на подконтрольную Украине территорию). В последний раз наш корреспондент говорила с Викторией 5 мая. А 7 мая Вика позвонила с российского номера своей маме (мать Виктории, Светлана, живет в Польше) и сказала, что ее не выпускают из Безымянного, поэтому Алиса поедет в Запорожье с остальными эвакуированными без нее.

adv_11 m_ar_1

Приемом эвакуированных руководит в Запорожье Злата Некрасова - заместитель главы Запорожской областной военной администрации. Некрасова рассказала нашей редакции, что автобус с эвакуированными с "Азовстали" она встречала в так называемой "серой зоне" - под Васильевкой, где в настоящий момент проходит линия фронта. О том, что в автобусе будет маленькая девочка, мать которой не выпустили из Безымянного, Некрасовой сообщили из "Красного креста".

"Я вошла в автобус. Большинство детей спали, но одна девочка сидела очень прямо и смотрела перед собой. Я взяла ее на руки и спросила, с кем она приехала, и услышала "мою маму забрали"", - рассказывает Злата.

adv_12 incontent_2

Некрасова объясняет, что на тот момент ничего не знала про Викторию. Знала только, что Алиса вместе с матерью эвакуировалась из "Азовстали". Одна из эвакуированных, которой Виктория передала ребенка, дала Злате бумажку с телефоном родственника, живущего в Западной Украине, и рассказала, что Вика надеялась все же пройти фильтрацию, поэтому Алиса знала, что нельзя никому говорить, что мама медик.

adv_13 m_ar_2

Некрасова позвонила по номеру, написанному Викторией на клочке бумаги. Это был телефон двоюродного брата матери Виктории, Светланы. Светлана к тому времени уже связалась с братом, и тот выехал за девочкой в сторону Запорожья. На эти несколько дней, которые должна была занять дорога, Некрасова взяла Алису к себе домой.

"Когда я ее раздевала, у нее на коже был такой двухмесячный свинцовый налет, характерный для тех, кто провел длительное время в заводском бункере. У всех эвакуированных с "Азовстали" есть определенный цвет лица и запах, его ни с чем не спутаешь, мы ведь всех эвакуированных обнимали. И у Алисы был такой запах и серый цвет кожи. Она очень уставала на свежем воздухе и много спала. Потом у нее поднялась температура до 39. Видимо, проходила своего рода адаптация. Алиса много рассказывала о том, что видела, как их бомбили, и все время просила поскорее освободить маму", - рассказывает Злата.

adv_14 incontent_3

Тем временем, как рассказывала Светлана, бабушка Алисы, нашей редакции, со Светланой связалась вице-премьер Украины Ирина Верещук, которая сказала, что надеется включить Викторию в списки для ближайшего обмена пленными.

adv_15 m_ar_3

Однако 12 мая, когда Алису уже везли на запад, а ее бабушка собиралась выезжать за ней из Польши, ей позвонила с российского номера дочь.

"Вика сказала, что она где-то в Донецке, но точно не знает где. И что с ней хорошо обращаются, нормально кормят и скоро выпустят. Рядом с ней находился мужчина и довольно громко ей подсказывал. Потом Вика сказала, что хочет забрать Алису. Сказала, чтобы я не увозила ее в Польшу и что она за ней скоро приедет. Еще сказала, что она дала интервью, в котором рассказала правду об "Азове".

adv_16 incontent_4

Интервью с "правдой об "Азове"" вышло в тот же вечер в телеграмм-канале Репортёр Руденко V.

adv_17 m_ar_4

Российский "журналист" Андрей Руденко объясняет в сопроводительном тексте, что "националисты" заманили Викторию на завод обманом и держали их с ребёнком в плену.

Сама Виктория говорит на камеру, что бойцы "Азова" угрожали медикам "снайперами" и запрещали им эвакуироваться. Отметим, что нашей редакции Виктория тоже говорила, что они оказались "заложниками ситуации", но объясняла, что боится эвакуироваться с гражданскими, так как опасается не пройти фильтрацию. В этом "интервью", которое, напомним, медсестра дает в российском плену, она просит вице-премьера Украины Ирину Верещук вернуть ей ребенка.

adv_18 incontent_5

В настоящий момент Алиса находится дома у родственников на западе Украины вместе с приехавшей туда из Польши бабушкой, Светланой. Светлана рассказала нашей редакции, что несколько раз беседовала с Ириной Верещук, которая заверяла ее, что делает все возможное для освобождения Виктории.

adv_19 m_ar_5

Злата Некрасова в беседе с нашим корреспондентом также сказала, что ежедневно находится на связи с Верещук и что канцелярия вице-премьера предпринимает усилия по освобождению Обидиной.

Редакция NEWSru.co.il неоднократно пыталась связаться с Ириной Верещук, однако канцелярия вице-премьера отказывается давать комментарии по этому вопросу.