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В мире

Умер Валерий Гришко, театральный режиссер, сыгравший архиерея в фильме "Левиафан"

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12 мая в Самаре в возрасте 70 лет умер Валерий Гришко, российский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Самарского театра драмы, актер, известный ролью властного архиерея в фильме Андрея Звягинцева "Левиафан" (2014), сообщил на своей странице в Facebook публицист Николай Подосокорский. За эту роль Гришко был подвергнут массированной травле "оскорбленными верующими", был вынужден судиться.

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Работал режиссером-постановщиком в Санкт-Петербургском театре им. В.Ф. Комиссаржевской, главным режиссером Новосибирского театра "Красный факел". Преподавал актёрское мастерство в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства и на курса при САТД им. М. Горького на базе Университета Наяновой в Самаре. Главный режиссер Самарского академического театра драмы им. М. Горького с 2009 по 2019 год. С 2019 года художественный руководитель Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

Сыграл в 33 фильмах, среди которых: "Улицы разбитых фонарей 5" (2003), "Мамочка, я киллера люблю" (2008), "Последняя встреча" (2010), "Раскол" (2011), "Петр Первый. Завещание" (2011), "Белый тигр" (2012), "Куприн. Яма" (2014), "Битва за Севастополь" (2015), "Время первых" (2017), "Знахарь" (2017) и др.

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Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 21 Января 2015
Конфликт вокруг "Левиафана": оскорбленный исполнитель роли архиерея подает в суд
// https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 19 Января 2015
Чиновники требуют уволить режиссера Валерия Гришко, сыгравшего в фильме "Левиафан"
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