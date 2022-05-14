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Местные власти сообщают, что российские войска покидают окрестности Харькова

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Местные власти сообщают, что российские войска покидают окрестности Харькова
AP Photo/Bernat Armangue

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в пятницу, 14 мая, в интервью ВВС, что российские войска покидают окрестности города, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

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По его словам, российским военным лишь один раз удалось занять небольшую часть города, и пробыли они там недолго.

"Русские вели постоянные артобстрелы Харькова, поскольку стояли очень близко от города. И благодаря стараниям харьковской теробороны и ВСУ россияне отошли далеко от территории города в направлении российской границы", - сказал Терехов.

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"Сейчас в Харькове тихо, и люди постепенно возвращаются в город. Мы снабжаем всех жителей водой, газом и электричеством. Однако, к несчастью, многие жилые здания разрушены или повреждены. Так что в будущем нам придется проводить огромную реконструкцию", - сообщил градоначальник.

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Сообщения об отводе российских войск от Харькова поступали утром в субботу и от других источников.

В этот же день телеканал ТСН сообщил, что ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении в Харьковском области. При этом глава областной администрации Олег Синегубов отметил, что обстрелам российской армии подвергаются населенные пункты Чугуев, Дергачи, Золочев и Лозовая Харьковской области.

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По данным генштаба ВСУ, Россия концентрирует усилия на удержании захваченных рубежей и путей снабжения. Основная цель российских войск – установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и обеспечить стабильность сухопутного коридора во временно оккупированный Крым, говорилось в утреннем сообщении генштаба.

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