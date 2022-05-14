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Россия разрешила эвакуироваться сотням жителям Мариуполя и Северодонецка

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Россия разрешила эвакуироваться сотням жителям Мариуполя и Северодонецка
AP Photo/Alexei Alexandrov

В субботу, 14 мая, из оккупированного российской армией Мариуполя впервые за долгое время выехала эвакуационная колонна из более 500 автомобилей, сообщил ВВС со ссылкой на советника мэра города. По его словам, эта колонна ждала разрешения на выезд три дня.

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"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец-то пропустили в Запорожье. Наконец, ждем наших родных мариупольцев дома", - сообщил в своем телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Одновременно с этим впервые за долгое время смогли эвакуироваться жители Северодонецка, сообщил руководитель Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

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"В течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасной. И вот наконец удалось! 17 жителей города уже в безопасности. Среди них и трое детей", - сообщил Гайдай.

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