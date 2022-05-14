В Москве умер певец и актер Ренат Ибрагимов

14 мая в Москве умер певец, композитор и актер Ренат Ибрагимов. Ему было 75 лет.

О смерти Ибрагимова сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь певца.

Ренат Ибрагимов. Краткая биография

adv_10 m_ar_1

Ренат Ибрагимов родился в городе Львове, в семье военнослужащего. Отец – Ислам Ибрагимов, имел педагогическое образование, в годы войны учился в артиллерийском училище, на фронте был командиром огневой батареи. После победы недолго работал снабженцем, после увольнения забрал семью и перевез на историческую родину, в Казань.

adv_11 incontent_1

Одновременно с получением среднего образования в школе № 6 г. Казани, Ренат окончил и музыкальную школу. В 1967-1968 г. служил в ансамбле песни и пляски Приволжского военного округа. В 1973 году Ибрагимов окончил Казанскую государственную консерваторию и начал свой творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх.

В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

adv_12 m_ar_2

Всесоюзный успех и известность пришли к Ибрагимову после его участия в конкурсе песни "Красная гвоздика" в Сочи в 1975 году, где Ренат Ибрагимов получил главную премию.

adv_13 incontent_2

Ибрагимов снялся в ряде кинофильмов, наиболее известным из которых является "Итальянский контракт" (1993). Снял несколько кинокартин ("Работа, есть работа", "К доске").

В 1979 году был снят фильм-концерт "Поет Ренат Ибрагимов".

adv_14 m_ar_3

В 1999 году артист основал "Театр песни Рената Ибрагимова", что позволило ему популяризировать разные музыкальные жанры. Принимал участие в нескольких телепрограммах.

adv_15 incontent_3

В 2017 году певец отметил 70-летие. По этому случаю в Кремлевском дворце состоялся концерт, поставленный по мотивам автобиографии Ибрагимова "По морю жизни"

Ко Дню Победы 2020 года артист вместе с известными земляками выпустил ролик «Вечная слава». В записи клипа на татарском языке участвовали Элвин Грей, Эльмира Калимуллина, Алсу, Роза Хабибуллина.

adv_16 m_ar_4

Артист пел на пяти языках, репертуар Ибрагимова составляли сотни народных, эстрадных и оперных композиций.