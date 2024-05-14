Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

Утром 14 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл на поезде в Киев. Формально визит не анонсировался, хотя американские СМИ писали о предстоящей поездке.

Так, например, издание Politico 13 мая сообщало, что Блинкен планирует визит в Киев "на этой неделе". Отмечалось, что "вероятно, во вторник и среду службы безопасности на время перекроют дороги в украинской столице" в связи с этим визитом.

О возможных ограничениях дорожного движения в Киеве 14-15 мая сообщало и Управление государственной охраны Украины. При этом в офисе президента Украины слухи о предстоящем визите Блинкена не комментировали.