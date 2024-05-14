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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

время публикации: 14 мая 2024 г., 06:38 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 06:43
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев
Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

Утром 14 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл на поезде в Киев. Формально визит не анонсировался, хотя американские СМИ писали о предстоящей поездке.

Так, например, издание Politico 13 мая сообщало, что Блинкен планирует визит в Киев "на этой неделе". Отмечалось, что "вероятно, во вторник и среду службы безопасности на время перекроют дороги в украинской столице" в связи с этим визитом.

О возможных ограничениях дорожного движения в Киеве 14-15 мая сообщало и Управление государственной охраны Украины. При этом в офисе президента Украины слухи о предстоящем визите Блинкена не комментировали.

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