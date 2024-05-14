Заместитель госсекретаря США заявил, что "полная победа" Израиля в Газе маловероятна

Администрация Байдена сомневается в том, что нынешняя стратегия Израиля против ХАМАСа приведет к "полной победе", это следует из слов Курта Кэмпбелла, первого заместителя государственного секретаря Энтони Блинкена.

Издание Politico цитирует слова Кэмпбелла, сказанные на молодежном саммите NATO в Майями: "Израильские лидеры говорят об убедительной победе на поле боя, о полной победе. Мы не считаем, что это возможно".

Politico отмечает, что это самое резкое заявление представителя администрации Байдена о том, что Израиль, возможно, не сумеет добиться "полной победы" над ХАМАСом, которую обещают израильские лидеры.