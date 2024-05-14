Заместитель госсекретаря США заявил, что "полная победа" Израиля в Газе маловероятна
время публикации: 14 мая 2024 г., 00:37 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 00:37
Администрация Байдена сомневается в том, что нынешняя стратегия Израиля против ХАМАСа приведет к "полной победе", это следует из слов Курта Кэмпбелла, первого заместителя государственного секретаря Энтони Блинкена.
Издание Politico цитирует слова Кэмпбелла, сказанные на молодежном саммите NATO в Майями: "Израильские лидеры говорят об убедительной победе на поле боя, о полной победе. Мы не считаем, что это возможно".
Politico отмечает, что это самое резкое заявление представителя администрации Байдена о том, что Израиль, возможно, не сумеет добиться "полной победы" над ХАМАСом, которую обещают израильские лидеры.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2024