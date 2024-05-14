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Назначения Путина: Патрушев и Дюмин сняты с постов и стали "помощниками президента"

время публикации: 14 мая 2024 г., 11:09 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 11:50
Николай Патрушев и Алексей Дюмин
Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Во вторник, 14 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

Пост руководителя администрации президента РФ сохранил Антон Вайно, его первые заместители — Алексей Громов и Сергей Кириенко. Заместители главы администрации президента: Дмитрий Козак; Магомедсалам Магомедов; Максим Орешкин; Владимир Островенко.

Дмитрий Песков оставлен в должности пресс-секретаря президента и заместителя руководителя администрации президента.

Сообщается, что Путин назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области (напомним, что многие политические обозреватели говорили ранее о том, что Дюмин может стать "преемником" Путина). И.о. губернатора Тульской области стал Дмитрий Миляев.

Снятый накануне с должности секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев получил пост помощника президента, без каких-либо внятных полномочий.

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