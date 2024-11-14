Суд в Москве ликвидировал фонд "Вместе против фашизма"

Тимирязевский суд Москвы ликвидировал фонд "Вместе против фашизма" из-за отказа предоставить отчеты о своей деятельности, сообщает РИА Новости.

Как следует из материалов суда, фонд помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" с 2019 года не предоставляет отчеты о своей деятельности в нарушение законодательства РФ, а также сведения о персональном составе руководящих органов и документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, говорится в публикации РИА Новости. Кроме того, говорится в сообщении российского агентства, ответчик уже пять лет не размещает отчеты о деятельности на соответствующем информационном портале министерства юстиции.

Фонд "Вместе против фашизма" имени Ханса Вальца был создан в 2016 году с целью объединения людей для помощи пострадавшим от нацизма. По данным фонда, в России на тот момент было свыше 140 тысяч "несовершеннолетних узников концлагерей, из которых почти 60 тысяч имеют инвалидность". На сайте фонда указывалось, что организация "создает условия недопущения прихода фашистской идеологии во власть". Президентом фонда являлся Александр Забара.

Министерство юстиции РФ потребовало ликвидировать благотворительный фонд "Вместе против фашизма". Соответствующий иск был подан в Тимирязевский суд Москвы 13 июня 2024 года. Тогда президент фонда Александр Забара рассказывал каналу "Осторожно, новости", что на него оказывали давление из-за иностранного финансирования. Минюст недавно потребовал от Забары принести дополнительные документы о деятельности фонда, но он не стал этого делать. Тогда в министерстве, по его словам, заявили, что закроют фонд через суд.

Забара также сообщил "Осторожно, новости", что из-за проблем с финансированием в течение последних лет фонду не удавалось проводить передвижную выставку "Игрушки из концлагеря", с которой он гастролировал по разным странам с 2018 по 2021 годы. Многие организации, которые были готовы поддержать проект, уже закрылись. Велись переговоры о вывозе экспозиции из РФ в Германию.