В Амстердаме вновь беспорядки, задержаны десятки пропалестинских протестующих

Вечером 13 ноября на центральной площади Амстердама снова собрались несколько сот человек, нарушив запрет на массовые собрания, введенный после нападений на израильских болельщиков "Маккаби". Демонстранты скандировали: "Амстердам говорит нет геноциду" и "Свободу Палестине".

Полицейские в защитном снаряжении окружили группу демонстрантов и провели задержания. Часть демонстрантов вывезена на автобусах за пределы городского центра, часть доставлена в отделения полиции.

Журналист Дэвид Коллиер опубликовал в своем X блоге видео потасовки на площади. На нем видно, что большую часть собравшихся составляли подростки и молодежь.