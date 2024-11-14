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Мир

В Амстердаме вновь беспорядки, задержаны десятки пропалестинских протестующих

время публикации: 14 ноября 2024 г., 01:13 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 01:18
В Амстердаме вновь беспорядки, задержаны десятки пропалестинских протестующих
AP Photo/Bram Janssen

Вечером 13 ноября на центральной площади Амстердама снова собрались несколько сот человек, нарушив запрет на массовые собрания, введенный после нападений на израильских болельщиков "Маккаби". Демонстранты скандировали: "Амстердам говорит нет геноциду" и "Свободу Палестине".

Полицейские в защитном снаряжении окружили группу демонстрантов и провели задержания. Часть демонстрантов вывезена на автобусах за пределы городского центра, часть доставлена в отделения полиции.

Журналист Дэвид Коллиер опубликовал в своем X блоге видео потасовки на площади. На нем видно, что большую часть собравшихся составляли подростки и молодежь.

Мир
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