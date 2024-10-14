Израильский бизнесмен Бени Штайнмец арестован в Греции

68-летний израильский бизнесмен Бени Штайнмец был арестован 13 октября в столице Греции по прибытии в аэропорт Афин. Арест был осуществлен на основании ордера, выданного судом в Румынии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление греческих властей.

Напомним, что в декабре 2020 года Штайнмец был приговорен в Румынии к пяти годам тюремного заключения по делу о мошенничестве с земельными участками. Кроме того, предприниматель был приговорен к полутора годам тюрьмы в Швейцарии по делу, в котором истцом выступает Гвинея. В апреле 2023 года швейцарский суд отклонил большую часть аргументов бизнесмена, но снизил срок до трех лет.

По поводу европейского ордера адвокаты бизнесмена заявляли, что несколько стран Европы, главным образом Греция и Италия, отменили выпущенный против него ордер. В частности, в марте 2022 года комиссия по апелляциям в Афинах отклонила требование властей Румынии выдать предпринимателя. Объяснив свое решение тем, что в Румынии нарушается право на справедливое судебное разбирательство, а также из опасений, что предприниматель в случае выдачи подвергнется дискриминации, бесчеловечному или унизительному обращению. В Италии запрос Румынии был отвергнут по тем же причинам.

Адвокаты также отмечали, что Интерпол отменил "красное уведомление", отменив международный ордер, выданный Румынией, в связи с нарушением прав человека в этой стране. Адвокаты подчеркивали, что в отчете Интерпола "четко указывалось, что Штайнмец подвергся преследованию по политическим мотивам".

Напомним, что в сентябре 2023 года Бени Штайнмец был задержан на Кипре по европейскому ордеру. Но вскоре кипрский суд принял решение выпустить его под залог.