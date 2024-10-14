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Опросы за три недели до выборов в США: Харрис теряет преимущество

время публикации: 14 октября 2024 г., 13:36 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 13:42
Опросы за три недели до выборов в США: Харрис теряет преимущество
AP Photo/Charles Rex Arbogast

За три недели до президентских выборов в США телеканалы ABC и NBC публикуют результаты опросов, свидетельствующих, что Дональду Трампу удалось сократить существовавшее ранее незначительное отставание от Камалы Харрис.

По опросу NBC, проводившемуся 4-8 октября, между Трампом и Харрис равенство – каждого из них поддерживают 48% опрошенных. В сентябре вице-президент имела пятипроцентное преимущество над бывшим президентом, борющемся за возвращение в Белый дом.

Согласно опросу ABC, проведенному компанией Ipsos, Харрис поддерживают 50% респондентов, Трампа – 48%. Разрыв в 2% наблюдается и среди зарегистрированных избирателей. При этом в сентябрьском опросе ABC преимущество Харрис также составляло 5%.

Авторы опроса, проведенного NBC, отмечают, что Харрис не удалось дистанцироваться от нынешнего обитателя Белого дома – Джо Байдена, политика которого многими воспринимается как менее успешная, чем политика Трампа. "По сути, это второй срок нынешней администрации", – говорит один из авторов, Билл Макинтарф.

ABC отмечает, что ключевым вопросом стала экономика. Только 23% опрошенных заявляют, что в последние годы их экономическое положение улучшилось. 59% говорят, что оно ухудшилось. Трамп также воспринимается как политик, более способный справиться с иммиграцией.

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